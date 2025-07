Tariffe Tari, la nuova presa di posizione del gruppo consiliare Restart-M5S.

Questa mattina il gruppo consiliare Restart 5 Stelle ha presentato all’Amministrazione comunale una richiesta di ritiro in autotutela della delibera n. 36 del 30.06.2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario ( PEF) e la conseguente modifica delle tariffe TARI.

Il gruppo Restart 5 stelle chiede che venga rivisto l’intero impianto tariffario e denuncia aumenti per alcuni esercizi commerciali come bar e ristoranti dal 139% al 149% ai quali si si aggiungono i considerevoli aumenti previsti anche per le famiglie.

Chiedere una revisione delle tariffe TARI, non significa schierarsi a favore degli evasori.

Sgombriamo il campo da ogni equivoco. Si chiede soltanto che i cittadini onesti vengano messi nelle condizioni di poter pagare un tributo il cui importo possa essere ragionevolmente sopportato.

Respingiamo al mittente le accuse di voler favorire l’illegalità ed auspichiamo per il bene della città e di tutti i cittadini che la nostra istanza, fondata su equilibrio e buon senso, venga accolta.