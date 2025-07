Aumento TARI: il consigliere Francesco Moscato diserta l’aula per esprimere dissenso e coerenza con i valori della Democrazia Cristiana. Ecco il comunicato integrale di Moscato.

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Licata del 30 giugno 2025, è stato approvato il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla TARI, che comporta aumenti fino al 148% per le attività commerciali e fino al 13,5% per le utenze domestiche, Una decisione che ha generato forte indignazione tra cittadini e imprenditori locali.

Il consigliere comunale Francesco Moscato ha scelto di non partecipare alla votazione, assente in aula per manifestare il proprio dissenso verso una delibera ritenuta ingiusta e socialmente insostenibile. La sua scelta riflette una profonda coerenza con i valori della Democrazia Cristiana, partito al quale appartiene, che da sempre pone al centro della propria azione politica la tutela delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

«Non potevo avallare un provvedimento che colpisce duramente le attività produttive della nostra città, con aumenti sproporzionati e senza una visione strategica». «La mia assenza è stata un atto politico chiaro, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini e dei principi di giustizia sociale. Alcuni consiglieri di opposizione hanno scelto di partecipare alla seduta, agendo in autonomia e prendendosi le proprie responsabilità. Io ho preferito dare un segnale forte».

Particolarmente controversa è la decisione di applicare uno sconto del 242% alle banche, mentre attività come bar, ristoranti, ortofrutta e pizzerie subiranno aumenti tra il 120% e il 148%. «Una scelta incomprensibile e inaccettabile.

Il consigliere Moscato auspica che l’Amministrazione comunale apra un confronto serio e trasparente con tutte le forze politiche e sociali, per individuare soluzioni alternative che non si traducano in ulteriori aggravi fiscali per chi ogni giorno investe e lavora a Licata.