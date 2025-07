Tariffe Tari, presa di posizione del consigliere comunale Luigi Lanza.

La politica è fare e non solo parlare.

In seguito alle numerose preoccupazioni dimostratemi da numerose categorie commerciali, comprensibilmente in ansia per il futuro delle loro attività, severamente colpite dagli insopportabili aumenti delle utenze TARI, ritengo necessario ritornare in Consiglio Comunale per proporre la revoca dell’atto in autotutela, come proposto dalla Confcommercio di Agrigento, per riproporre una rimodulazione delle tariffe che tenga conto dei principi di sostenibilità economica.

Confido nell’appoggio dei miei colleghi consiglieri nell’unico ed estremo interesse della collettività.

Luigi Lanza – consigliere comunale