Tassa sui rifiuti, intervento del gruppo consiliare Restart-M5S.

Nel 2024 il costo annuale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà di circa 12 Milioni di euro. Attualmente i costi che pagano i cittadini di Licata per questo servizio è tra i più alti d’Italia. Nel 2023 il Comune di Licata ha previsto un costo di € 8.896.658,00, interamente a carico dei cittadini tramite le bollette TARI. Nei giorni scorsi il Comune ha disposto il pagamento di euro € 575.000,00 con riferimento all’anno 2023 alla società d’ambito SRR Ato 4 Agrigento Provincia Est, in forza delle Determine dirigenziali nr. 784 e 785 del 20/10/2024 della competente area tecnica. Inoltre per l’anno 2024 con Determina dirigenziale n. 666 del 20/09/2024, sempre dell’area tecnica del Comune di Licata, si è preso atto che il costo di conferimento nella discarica, contrariamente alle previsioni iniziali, dovrebbe salire di € 915.745,00. Pertanto, a fronte di questi ulteriori costi per i cittadini, il Gruppo Consiliare Restart – 5 stelle ha chiesto all’amministrazione di sapere: – se i maggiori costi sostenuti per le liquidazioni disposte con le Determine nr. 784 e 785, e se il maggior impegno di spesa determinato con Determina Dirigenziale nr. 666 del 20/09/2024, sono stati previsti nei rispettivi PEF. – ⁠se l’aumento dei costi dovuto a queste nuove spese ricadrà inevitabilmente sui cittadini, con un conseguente incremento della tariffa TARI. – ⁠se, in caso di mancata previsione nel PEF, questi oneri siano da considerarsi debiti fuori bilancio e, in tal caso, per quali motivi non siano stati sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale. Come consiglieri comunali non ci stancheremo mai di sostenere che i cittadini di Licata meritano di avere una città pulita a costi ragionevoli.