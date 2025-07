Approvazione tariffe Tari, presa di posizione del consigliere comunale del gruppo Restart-M5S Daniele Cammilleri.​

Il 30/06/2025 il Consiglio Comunale di Licata con appena 10 consiglieri presenti ha approvato l’aumento della tassa sui rifiuti colpendo ancora una volta i cittadini e le attività commerciali di Licata.

​Non bastano le parole del Sindaco che ancora una volta cerca di nascondere la verità, dicendo che si tratta di un aumento dovuto per legge, e ritenendo che la filosofia portata dai consiglieri Cammilleri e Curella, unici consiglieri di opposizione presenti, potesse determinare un danno ai cittadini.

​La legge infatti impone di coprire il costo del servizio, ma non impone che tale costo debba necessariamente crescere ogni anno.

​Tanto è vero che ho chiesto a gran voce, nell’interesse dei cittadini, quali sono stati i motivi che anche quest’anno hanno determinato a Licata un aumento del costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, portandolo ad € 10.576.755,00;

ho chiesto quali azioni concrete l’amministrazione comunale avesse posto in essere per contenere i costi;

ho chiesto del perché tantissime attività commerciali di Licata, quali BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE (139%), attività di ORTOFRUTTA – PESCHERIE – FIORI – PIZZA AL TAGLIO (120%), RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB (148%) debbano pagare un aumento esagerato rispetto all’anno 2024;

ho chiesto del perché le tariffe per le utenze domestiche sono aumentate dal 12% al 18% per famiglia rispetto all’anno 2024;

ho chiesto infine del perché alle banche, invece, questa Amministrazione avesse fatto uno sconto del 245% rispetto all’anno precedente.

​Ebbene, in assenza di risposte chiare e precise, l’unica scelta possibile è stata quella di abbandonare l’aula, per non rendersi complici di un’azione scellerata nei confronti dei nostri concittadini.

​Vengo da una famiglia di commercianti, e conosco i sacrifici che fanno per alzare ogni giorno la saracinesca; chi si candida a guidare una comunità deve ascoltare i bisogni delle persone che hanno il coraggio di rimanere a Licata ed investire nel nostro territorio.

Troppo facile amministrare aumentando sempre le tasse, Licata merita di più.

Daniele Cammilleri – consigliere comunale Restart-M5S