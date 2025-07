Aumento Tari, intervento del consigliere comunale Angelo Curella.

Oggetto: Presa d’atto PEF 2025 con aumento TARIFFE fino al 148% per utenze non domestiche e fino al 13,5% per utenze domestiche.

Nella seduta del consiglio comunale del 30/06/2025 (ultimo giorno utile) è stata approvata la presa d’atto del PEF 2025 con aumento TARIFFE fino al 148% per utenze non domestiche e fino al 13,5% per utenze domestiche.

Per trasparenza e correttezza (principi a me molto cari) e dati alla mano per far comprendere meglio l’aumento alla popolazione, allego prospetto di calcolo con differenze rapportate al 2023, 2024 e 2025:

AUMENTO UTENZE NON DOMESTICHE:

AUMENTO UTENZE DOMESTICHE:

Per quanto riguarda le Utenze Domestiche, in media tutte avranno lo stesso aumento in termini percentuali.

Per quanto riguarda le Utenze Non Domestiche, le altre attività non indicate nel prospetto sopra, avranno una leggera diminuzione tranne una in particolare che usufruirà del 242,80% di riduzione:

Le banche avranno una riduzione del 242,80%, non si capisce il perché, ma è così!!!!

Tante attività non producono rifiuto e/o solo materiale riciclabile addirittura ci sono attività che non conferiscono nel circuito del comune in quanto stipulano ed usufruiscono pagando di convenzioni con ditte private per il ritiro e conferimento degli scarti di lavorazione, ma ugualmente tassati dalla TARI comunale con parametri e tariffe esorbitanti.

Ho provato a chiedere in consiglio comunale, ma ho ricevuto solo risposte vaghe e fuorvianti sia dal Sindaco che dal Geom. Lauria, l’assessore al ramo? non pervenuto!

Nella seduta di ieri (30/06/2025), ho provato in tutti i modi a far comprende ai colleghi consiglieri di maggioranza e/o pseudo tali(a convenienza), che questo aumento porterà tanti disagi alle famiglie nonché distruzione e chiusura di tante attività in particolare di quelle che avranno un rincaro del 148%, sarà pari ad un altro affitto mensile dei locali.

Da precisare che in aula eravamo in 11 consiglieri presenti su 24 componenti e che il numero minimo per andare in votazione era di 10 consiglieri presenti al momento della votazione.

Il sottoscritto ed il collega Cammilleri, ci siamo fortemente battuti affinché tale presa d’atto fosse bocciata dal consiglio comunale cercando di far riflettere i colleghi presenti in aula e di dissuaderli dal votare positivamente.

Purtroppo, alla fine non ci siamo riusciti, abbiamo abbandonato l’aula per far mancare il numero legale in modo da non andare in votazione, ma purtroppo in extremis si è aggiunto un altro consigliere che si è astenuto dal voto ma ha mantenuto il numero legale.

Votazione del 30/06/2025:

Voti Favorevoli n° 9

TRIGLIA – CALLEA – SPITERI – BURGIO – FEDERICO – PARISI – ORTEGA – COSENTINO – GRACI S.

Voti Astenuti n° 1

POSATA

La cosa strana è che il consigliere che alla fine ha permesso la votazione, è un consigliere facente parte di un gruppo politico di opposizione ma la cosa ancora più strana che si tratta di un titolare di un’attività che vedrà aumentarsi la TARI al 139%.

Ricordo a me stesso che nel 2024 (io facevo parte della giunta) presa d’atto del PEF 2024, eravamo riusciti a mantenere le stesse tariffe del 2023 senza nessun aumento per i cittadini e sicuramentecon un miglior servizio tutto grazie ad un intenso lavoro per scovare gli evasori ed elusori della tassa.

Tutto questo per far meglio comprendere l’azione di questa amministrazione che cerca il salto di qualità per la città (parole pronunciate dal sindaco) ma a quanto pare a discapito e a spese dei cittadini e degli operatori commerciali.

Credo che il salto di qualità sia stato fatto nel 2024, quando si era riusciti a migliorare il servizio senza chiedere nulla di più ai cittadini e specialmente senza prelevare ulteriormente dalle tasche dei contribuenti.

Io come detto in consiglio mi sarei accollato un debito fuori bilancio (con le conseguenze del caso) ma questo aumento di tariffe non doveva essere approvato perché improponibile, si poteva decidere di non votare la presa d’atto e mantenere le stesse tariffe del 2024 senza nessuna modifica.

A volte bisogna prendersi delle responsabilità, sei stato votato? devi fare esclusivamente gli interessi dei tuoi concittadini anche rischiando di essere chiamato dalla corte dei conti!

Posso dire con certezza che la mia “filosofia” è perfettamente in linea con i bisogni della città.

Basta aumenti!

Posso solo dire che non sono stato complice di un sistema che punta a prelevare direttamente dalle tasche dei cittadini e dagli esercenti che già a stento riescono a coprire le spese attuali.

Dopo questa presa d’atto e aumento delle tariffe 2025 da parte dei 10 consiglieri comunali supportati e rassicurati dal Sindaco, ci vuole coraggio a parlare e presentarsi davanti ai propri elettori e cittadini tutti!

Se volete rivedere integralmente la seduta del consiglio comunale del 30/06/2025 collegatevi a:

https://licata.consiglicloud.it/

Il consigliere comunale – Angelo Curella