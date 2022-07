Pubblicità

Il Consiglio comunale martedì voterà l’approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (Tari) da applicare per l’anno 2022 con annessa determinazione del numero di rate e scadenze per il pagamento. Quella fissata per il 26 Luglio si prevede pertanto come una seduta importante del civico consesso guidato dal presidente Giuseppe Russotto. Sarà un’assise civica interamente monopolizzata da questioni di natura tributaria strettamente connesse alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio. Anche gli altri punti all’ordine del giorno oltre a quello sull’approvazione delle tariffe Tari 2022, riguardano infatti il servizio. E in particolar modo l’approvazione del Piano Economico finanziario relativo agli anni 2020, 2021 e al triennio 2022-2025. Se per i primi due non si può incidere, per quest’ultimo sì. Procedure tecniche su cui si avrà con ogni probabilità una relazione in Aula consiliare da parte di un funzionario comunale e l’intervento del vicesindaco Antonio Montana a cui è affidata la delega ai Servizi Ambientali.