Tari 2020, prende posizione la sezione cittadina della Lega.

Assistiamo sbigottiti ad una surreale decisione assunta dal Consiglio comunale in materia di tassa sui rifiuti. Un assurdo aumento sulla Tari 2020 che non può in alcun modo trovare riscontro nell’espletamento di un servizio che resta scadente e lontano da standard accettabili. Consiglio comunale e amministrazione hanno pensato bene di trovare la soluzione più breve e facilmente attuabile: caricare tutta la necessaria copertura finanziaria del servizio sulle spalle di quanti già pagano. Con un aggravio di costi insostenibile in un momento già di per sè pesantissimo e ulteriormente peggiorato dalla pandemia planetaria. La gente non ha lavorato e dal Comune, invece di aiuti, arrivano tasse (tra le più alte) che finiranno per affossare ancora di più l’economia cittadina.

Le nostre richieste come sezione Lega di Licata sono semplici: si dovrebbe a nostro avviso valutare un saldo e stralcio delle cartelle con agevolazioni nei pagamenti e, condizione indispensabile, è necessaria la riqualificazione dell’Ufficio Tributi: non è stata aggiornata la banca dati e pertanto continua a pagare solo chi ha sempre pagato (subendo i rincari). Ma, per fare ciò, bisogna ristrutturare l’ufficio e proporre protocolli di intesa al fisco. Oppure, trovare un concessionario serio. Riteniamo inoltre indispensabile la sospensione del pagamento della tassa sui rifiuti per almeno un semestre. Abbiamo l’impressione che Amministrazione e Consiglio comunale non vivano a Licata e non sappiano le gravissime difficoltà con cui si trovano quotidianamente a dover fare i conti moltissime famiglie licatesi. Che oggi non potrebbero mai pagare la Tari.

Chiediamo di essere tenuti in considerazione per eventuali tavoli tecnici che verranno organizzati per discutere la problematica.

Abbiamo poi avuto modo di leggere due prese di posizione da parte del Partito democratico in materia di Tari: interventi di critica e condanna. Ma, ci chiediamo, è lo stesso PD che ha all’interno della Giunta Galanti un assessore? Perchè in quel caso, come per la Tari 2020, i conti (politici) non tornerebbero!

Sezione cittadina Lega Salvini Premier