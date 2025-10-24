Il Sindaco di Licata, Avv. Angelo Balsamo, ha preso parte stamattina a Siracusa alla prestigiosa cerimonia di inaugurazione per l’installazione di una targa commemorativa sul Muro del Foro Vittorio Emanuele, alla presenza di numerose autorità politiche e militari italiane e statunitensi.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine Navale degli Stati Uniti, ha visto la collocazione di un monumento commemorativo dedicato alla Terza Squadra Navale del Mediterraneo, alla sua nave ammiraglia USS Constitution e all’utilizzo del porto di Siracusa da parte della Marina americana durante la Prima Guerra Barbaresca.

Si è trattato di un’occasione di particolare rilievo, che ha offerto l’opportunità di ricordare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l’allora Regno di Sicilia, volta a garantire la libertà dei commerci nel Mediterraneo nel XIX secolo, e di celebrare la duratura partnership tra gli Stati Uniti e la Repubblica Italiana nella tutela della sicurezza regionale.

Presenti alla Cerimonia anche il Vice Sindaco, Dott. Angelo Trigona, il Concessionario del Porto Turistico Marina di Cala del Sole, Geom. Luigi Francesco Geraci, e l’Assistant Manager del Porto Turistico, la Dott.ssa Maria Sitibondo.

In foto anche il Capitano di Vascello Daniel M. Martins, Comandante della Naval Air Station (NAS) di Sigonella.

Il coordinamento degli inviti e l’accoglienza delle autorità italiane e maltesi sono stati affidati alla Dott.ssa Ivana Legname.