Pubblicità

“Strutture e infrastrutture, di questo ha bisogno il nostro Paese. E di questo si sta occupando quotidianamente con grande caparbietà e ottimi risultati il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. È con viva soddisfazione che da siciliani possiamo salutare l’inizio dei lavori della Diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo fra Enna e Catania, una delle grandi incompiute del sistema idrico della nostra Regione, lavori che si aspettavano da decenni! Questo significa essere coerenti con gli impegni presi durante la campagna elettorale, significa saper ben governare, produrre fatti nell’interesse del Paese e non pestare l’acqua nel mortaio della inutile demagogia come purtroppo fa un’opposizione stanca e senza obiettivi che avanza critiche piene di slogan e prive di contenuti. Peraltro i lavori termineranno entro marzo 2026, cioè in perfetta coerenza con gli obiettivi dettati dal PNRR. Oggi dovrebbe quindi essere un giorno di felicità per tutti i siciliani: grazie al corretto utilizzo dei fondi europei un’altra bandierina è stata piantata lungo il cammino faticoso ma bello della ricostruzione e dell’ammodernamento del Paese.”. Così ha dichiarato l’europarlamentare Lega/ID Annalisa Tardino, Commissaria Regionale Lega Salvini Premier Sicilia, e componente della commissione trasporti del PE per il Gruppo ID, commentando l’avvio dei lavori della Diga di Pietrarossa.