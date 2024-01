Ci piacerebbe che i giornali in Sicilia riportassero notizie del lavoro fatto dalla politica e non di liti della politica per spartizioni di poltrone, ma fino a che il consenso sarà figlio del bisogno saremo lontani dal raggiungere l’obiettivo. Noi non ci arrendiamo.

Ad maiora a noi e alla nostra terra”. Vi assicuro che queste tattiche non ci distraggono, anzi ci rafforzano.Ci piacerebbe che i giornali in Sicilia riportassero notizie del lavoro fatto dalla politica e non di liti della politica per spartizioni di poltrone, ma fino a che il consenso sarà figlio del bisogno saremo lontani dal raggiungere l’obiettivo. Noi non ci arrendiamo.Ad maiora a noi e alla nostra terra”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier

Ringrazio il mio partito, con tutti i maggiori esponenti, ministri e non, per la vicinanza mostrata e ringrazio Raffaele Lombardo, che è felicemente leader di un altro partito e non del nostro, per la signorilità con cui sta gestendo una vicenda architettata da chi vive da sempre con animo distruttivo e prevaricatore.