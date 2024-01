Pubblicità

“Un milione e 200 mila euro per il Comune di Licata nella Finanziaria regionale. Tanti gli interventi previsti e tra questi 250 mila euro destinati alla emergenze idrogeologiche per il quartiere Playa Fondachello, già in questi giorni letteralmente allagato. Esprimo vicinanza e solidarietà ai cittadini. Si tratta di una anticipazione su un intervento importante, per il quale il governo regionale si è già impegnato approvando contestualmente alla finanziaria un ordine del giorno predisposto dalla nostra capogruppo all’Ars on. Marianna Caronia. Prevediamo uno stanziamento fino a 5 mlioni di euro per cui è già stata avviata una seria interlocuzione sia con la Protezione civile che con il Governo regionale.

Quello di oggi è Il risultato concreto per un territorio dimenticato in questi anni ed è frutto di un lavoro di squadra dell’intero Centrodestra e per questo ci tengo a ringraziare la deputazione agrigentina con l’assessore Di Mauro e gli on.Gallo, Savarino, La Rocca Ruvolo, nonché la nostra capogruppo Marianna Caronia. E grazie al lavoro di supporto e collante del sindaco Balsamo, che è stato essenziale.

È la riprova che aver sostenuto un candidato unitario sta dando i suoi frutti. Licata ha oggi un sindaco di centrodestra che può contare su un Governo regionale di centrodestra e un Governo nazionale allineato. Se avessimo sentito le sirene di tornaconti elettorali e le illusioni di chi vive di risultati altrui, oggi ci saremmo ritrovati con un Sindaco politicamente debole ed isolato, che certamente non avrebbe potuto avere nulla in Finanziaria se non le piccole mancette lasciate ai deputati di opposizione, perché queste sono le regole della politica.

Al gruppo dei 5 stelle in opposizione, che fino qualche giorno fa è uscito sui giornali per dichiare che l’amministrazione non ha la maggioranza, rispondiamo con i fatti. Da rappresentante istituzionale della città esprimo soddisfazione.

A breve altri ed importanti risultati dal governo nazionale per la nostra cittadina, che come abbiamo detto merita di più di ciò che ha avuto finora.”

Così in una nota l’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.