Pubblicità

“Raggiunto ieri a Bruxelles l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Ue sul regolamento riguardante gli orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Un accordo che per la Sicilia significa la conferma di un progetto di sviluppo, che parte dalla connessione fisica all’Europa, per il tramite del Ponte sullo Stretto, confermato nelle mappe

sia per il ferroviario che per lo stradale,

ma soprattutto, e ne sono fiera in quanto proponente, la realizzazione delle rete ferroviaria nella parte meridionale dell’isola, oggi inesistente. Insieme alla mia delegazione, infatti, abbiamo inserito nella ‘rete globale’, che va realizzata entro il 2050, l’anello ferroviario che collega Caltanissetta con i porti di Agrigento-Licata- Gela-Pozzallo- Siracusa. Un risultato storico, ottenuto anche grazie all’impegno del ministro Salvini lato Consiglio, che rende giustizia ad un territorio che era stato escluso dalla proposta iniziale della Commissione europea, e che invece vedrà finanziate queste infrastrutture, inserite di diritto nella mappa dei trasporti dell’Ue. Le linee guida sulla rete TEN-T sono, infatti, uno strumento chiave della politica dei trasporti europea, e garantiranno collegamenti migliori e più veloci per i passeggeri e le merci su rotaia, nonché una migliore integrazione di porti, aeroporti e terminal merci multimodali. Previste anche misure per affrontare il problema della sicurezza stradale da parte degli Stati membri, in modo adeguato alle condizioni locali. In attesa del voto finale da parte di Consiglio e Parlamento, sono lieta di annunciare che queste infrastrutture verranno finanziate e realizzate, grazie ad un emendamento della Lega al Parlamento europeo. Fatti, che sono le migliori risposte che vogliamo dare ai tanti che sanno solo fare propaganda contro”.