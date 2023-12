Pubblicità

“Dal Masaf arriva una buona notizia per il comparto agrumicolo siciliano, impegnato ad evitare l’arrivo da Paesi extraeuropei del “citrus greening”, che potrebbe mettere a serio rischio le produzioni di Italia e Spagna, in quanto rende i frutti meno dolci e contagiosi nella fase di export.

Ringrazio il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, che ha convocato al Masaf un tavolo tecnico ad hoc, a testimonianza dell’impegno a tutela delle nostre produzioni siciliane. Prevenzione è la parola chiave, per evitare gli ingenti danni provocati agli agrumicoltori da altri virus nel passato, applicando leggi e normative esistenti in maniera rigorosa, e potenziando servizi e barriere fitosanitarie, all’interno del Piano di emergenza 2024 che sarà messo a punto nelle prossime settimane. Il governo si è attivato con determinazione, su nostra richiesta, a tutela di una delle produzioni economicamente più importanti della Sicilia”.

Così in una nota Annalisa Tardino europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia.