Sulla visita dell’assessore ai Beni Culturali Samonà è intervenuta anche l’europarlamentare, Annalisa Tardino. “E’ il primo passo – le sue parole – l’assessore Samonà voleva venire a Licata già da un pò di tempo a fare una visita. Si è trattato di una tappa veloce anche a causa della ristrettezza dei tempi con i quali il tutto è stato organizzato. Ma ci tenevamo tantissimo che l’assessore si rendesse conto personalmente di quanto è importante il nostro patrimonio artistico e culturale. La ripresa di questo territorio passa dalla valorizzazione di questo patrimonio. Parliamo tanto di turismo e di quanto vorremmo fare nel futuro, ma non dimentichiamo di quello che c’era nel passato e di come dobbiamo valorizzarlo. Non è semplice ma la presenza qui dell’assessore Samonà è significativa e anche io, col mio ruolo istituzionale, proverò ad agevolare lo sviluppo di questo territorio che non può prescindere dalla cultura e dalla storia”.