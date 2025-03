E’ stato il popolare attore taorminese Michelangelo Antinoro a consegnare il Premio Speciale dell’Accademia Euromediterranea delle Arti in memoria del compianto giornalista Mino Antinoro al professor Francesco Pira, sociologo, saggista e giornalista nell’ambito di un evento nella sede dell’Archivio di Stato di Taormina. Michelangelo figlio di Mino Antinoro ha consegnato il riconoscimento con la Presidente dell’Accademia, Maria Teresa Prestigiacomo, che ha letto la motivazione del Premio al prof. Pira: “per la sua brillante attività accademica e giornalistica”.

L’attore Michelangelo Antinoro, che sta girando una fiction per le reti Mediaset ha affermato: “sono orgoglioso di poter consegnare un Premio in memoria di mio padre al prof. Pira che insegna giornalismo ed è giornalista. Oggi ho rivissuto nelle narrazioni tanti episodi dell’intensa vita profesisonale di mio padre”.

Anche la Presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, la critica d’arte, docente e scrittrice Maria Teresa Prestigiacomo ha avuto parole d’elogio per Francesco Pira, ricordando il suo impegno di costante servizio come docente e opinionista.

“Ringrazio la Presidente Prestigiacomo – ha dichiarato il professor Francesco Pira a margine dell’evento – il direttivo dell’Accademia, e l’attore Michelangelo Antinoro per le belle parole spese nei miei confronti. Ripeto sempre che ricevere un Premio è sempre molto bello perchè ti spinge a dare sempre di più e ad impegnarti per non tradire mai la fiducia di chi ha creduto in te. In un momento in cui la società sembra distratta e superficiale questi attestati di stima gratificano ma sono uno sprone a proseguire nel lavoro. Aggiungo che sono stato molto felice di ricevere questo riconoscimento con il prof. Mario Bolognari a cui mi legano profondi sentimenti di stima e amicizia”.

Il secondo Premio dell’Accademia infatti è stato consegnato al professore Mario Bolognari, già Ordinario di Antropologia e Direttore del Dipartimento di Ciiviltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, già parlamentare e sindaco di Taormina dal professor Carlo Turchetti e dal dottor Sergio Spadoni per la sua intensa attività di ricerca e docenza e per il suo impegno sociale.

La cerimonia di consegna si è svolta a margine della presentazione, organizzata dalla Pro Loco, del libro di Maria Teresa Prestigiacomo “Di casa in casa Dalle case dei pittori Da Parigi a Taornina”. Un viaggio, in Europa, durato 30 anni per 30 case di pittori famosi. Il saggio d’ arte pagg 220 ed Carthago, è stato presentato dai docenti universitari che ne hanno curato prefazione e postfazione i professori Mario Bolognari e Francesco Pira. Ha moderato brillantemente il professor Carlo Turchetti. In apertura dell’incontro sono state

proiettate foto che catturano le immagini e le atmosfere delle case dei pittori, visitate dalla scrittrice Prestigiacomo: da casa Battiato alla villa di Dalì, dalla locanda Ravoux di Van Gogh a Casa Cuseni, da Bagheria, per Guttuso a casa Guccione, Degas, Monet, sino ad Utrillo, a Mont-Martre.