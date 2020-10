Sono in corso di esecuzione, all’ingresso dell’ex scuola Panepinto del Villaggio Agricolo, i tamponi rapidi per gli studenti e i docenti delle classi in isolamento. Il lungo serpentone si snoda lungo tutta via Mauro De Mauro. All’ingresso dell’ex scuola è stata piazzata una tenda sanitaria dove vengono eseguiti i test direttamente all’interno delle autovetture.