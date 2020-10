Il nuovo report della Polizia municipale conferma quanto si pensava. Otto studenti contagiati. Tutti sono in isolamento domiciliare.

Covid-19 aggiornamento del 26/10/2020

Informiamo che L’Asp ha appena comunicato i risultati dei tamponi effettuati su altrettanto giovani che risultano essere 8.

Per cui gli attuali contagiati son complessivamente 28.

Anche questi ultimi giovani Soggetti NON risultano ricoverati né affetti da significativi sintomi ma, in quanto positivo al coronavirus sono stati raggiunti da provvedimento di obbligo di isolamento domiciliare che questa Polizia Municipale sta provvedendo a notificare.