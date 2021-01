Tamponi negativi per i calciatori del Licata calcio. Tutto ok quindi in vista dell’esordio casalingo nel nuovo anno in programma all’Epifania.

“L’A.s.d. Licata Calcio – si legge in una nota social – già proiettata al prossimo incontro casalingo di mercoledì 6 gennaio contro la Polisportiva Santa Maria, ha effettuato oggi pomeriggio i tamponi obbligatori previsti dal protocollo sanitario. Gruppo squadra, staff tecnico e dirigenza sono risultati tutti negativi. Adesso testa a domenica con un solo obiettivo, vincere!!!”.