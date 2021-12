Pubblicità

Tamponi al drive in di via Panepinto per bambini e personale scolastico operante alla scuola Vincenzo Greco afferente al Comprensivo “Francesco Giorgio”.

“Per uno spiacevole disguido non è stata inviata la comunicazione alle famiglie sui tamponi da effettuare in data odierna. I genitori degli alunni delle classi sono attesi al drive-in di via Panepinto per effettuare i tamponi – si legge nella circolare della direzione scolastica – Si raccomanda ai genitori di registrare i propri figli al sito dell’asp di Agrigento all’indirizzo: https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15”.

La scuola fa sapere che “le famiglie hanno ricevuto comunicazione tramite registro elettronico”.