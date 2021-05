Tamponi in corso per studenti del Comprensivo Guglielmo Marconi. Già da ieri, molti alunni dei plessi afferenti al Marconi sono stati sottoposti a test nel drive in di via Panepinto. Nei prossimi giorni stesso iter dovrà essere espletato dal corpo docenti. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, quattro classi sarebbero già in isolamento domiciliare.