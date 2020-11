Esiti negativi per i tamponi a cui sono stati sottoposti i dipendenti del Comune dopo l’accertamento di una positività riscontrata all’interno del dipartimento Affari Generali.

Lo stesso Sindaco Pino Galanti si è sottoposto al tampone risultando come tutto il resto del personale operante a Palazzo di Città. Il Municipio e’ stato riaperto avverrà completate le operazioni di sanificazione e verrà scongiurato il rischio di contagi. Ovviamente si spera che i casi di trasmissione restino circoscritti per non dare vita ad un nuovo focolaio.