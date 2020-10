Nuovo contagio da Coronavirus a Palma di Montechiaro. Un tampone eseguito su un uomo di giovane età ha dato esito positivo. L’indagine epidemiologica verrà adesso estesa anche ai familiari. Il nuovo contagiato non ha avuto necessità di ricovero ospedaliero ed è in isolamento domiciliare. Con quello odierno, salgono a 5 i casi in trattamento nella città del Gattopardo. Lo rende noto il Comune.