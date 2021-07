Pubblicità

Con una determinazione gestionale (assunta a livello di Segreteria Generale) sono stati tagliati una serie di straordinari e prestazioni aggiuntive dei dipendenti comunali nel fine settimana. Per effetto delle nuove disposizioni, i cimiteri Marianello e Cappuccini resteranno chiusi domani e la prossima settimana (salvo soluzioni trovate prima) apriranno solo dalle 7 alle 13 da lunedì a venerdì.

Il taglio delle prestazioni aggiuntive riguarda anche i servizi straordinari e le reperibilità della Polizia Municipale e della Protezione civile. Nel malaugurato caso di emergenza in pratica non ci sarebbe nessuno a presidiare gli uffici. Il comando di Municipale in tutti i festivi rimarrà chiuso e dalle ore 14 alle 16 il presidio resterà chiuso perchè nn c’è copertura economica per i servizi di turnazione. E già immaginiamo cosa potrà succedere lungo le strade di accesso al mare la domenica… Alla Segreteria Generale rivolgiamo una semplice domanda: dottoressa, una risoluzione del genere si programma in questo modo? Senza avvisare in anticipo, senza alcuna concertazione e spiazzando la stessa amministrazione comunale?