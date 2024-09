Pubblicità

Conclusi i lavori di installazione e messa in funzione della torre faro all’altezza dello svincolo di Via Gela sulla Strada Statale 115 all’ingresso in città. La ditta ha completato l’intervento nella giornata di martedì e già da un paio di sere lo svincolo risulta illuminato.

“Si tratta di un Intervento mirato ad aumentare il livello di visibilità nelle ore serali e notturne” spiega il Sindaco Angelo Balsamo attraverso un post social.

Illuminata quindi un’area interessata anche di recente da numerosi incidenti stradali alcuni con conseguenze gravi. Ma oltre all’illuminazione, servirà maggiore prudenza e attenzione al volante per scongiurare ulteriori sinistri.