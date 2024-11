È stato illuminato lo svincolo all’altezza dell’ingresso in città dalla Strada Statale 115 in direzione di via Palma. La ditta incaricata della manutenzione della torre faro ha completato il suo intervento e da ieri sera lo svincolo è pertanto illuminato. Dopo quello di via Gela, adesso tocca pertanto a via Palma. Alla base c’è l’obiettivo di aumentare la visibilità e ridurre di conseguenza il rischio di incidenti stradali.