“L’annuncio di importanti investimenti da parte dell’autorità di Sistema portuale della Sicilia Occidentale, tramite il presidente Pasqualino Monti, che vede concretamente per Licata un futuro da scalo crocieristico, è una bella notizia per la nostra comunità.

L’attenzione puntata sul porto di Licata testimonia come sia di fondamentale importanza per i territori avere le necessarie sponde politiche e interlocuzioni istituzionali, a livello regionale, nazionale ed europeo. Questo risultato, ottenuto grazie all’interessamento dell’europarlamentare licatese Annalisa Tardino, ci consentirà di raggiungere un obiettivo che, una volta messo a regime, cambierà davvero il volto della nostra città dal punto di vista turistico, con notevoli ricadute economiche per tutto il territorio. Il mio impegno, nel momento in cui dovessi essere eletto Sindaco, grazie anche all’operato di quelle forze politiche che intenderanno sostenermi, sarà quello di proseguire e incentivare sinergie politiche e collaborazioni istituzionali, volte al rapido completamento dell’iter per lo sviluppo del nostro scalo portuale con il coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori, dalla cantieristica navale ai pescatori. Inoltre, lavorerò a diversi progetti aperti. Tra questi, l’allungamento della banchina Marinai d’Italia, la tutela degli investitori privati del porto turistico, e la designazione del porto tra quelli autorizzati dall’Ue agli sbarchi o trasbordi di prodotti della pesca e ai servizi portuali”. Ad affermarlo è il candidato Sindaco, Giuseppe Montana.