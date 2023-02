Pubblicità

Un operatore ecologico del cantiere di Licata è finito in ospedale dopo essere svenuto in Municipio dove era in corso una riunione per discutere con Sindaco e amministrazione la questione stipendi. In Piazza Progresso è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale il dipendente. Alla base del malessere ci sarebbe uno stato di agitazione dovuto a una vertenza che perdura ormai da diverse settimane. Mancano infatti i pagamenti dei mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023. E sta maturando pure Febbraio.