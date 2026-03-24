DA GALCIANA A SAN PIETRO: CON IL SUPPORTO DI EGOGREEN NASCE LA CANZONE DEDICATA A PAPA LEONE XIV.

Un progetto musicale nato dal cuore di una comunità e sostenuto da un’azienda che da sempre crede nel valore delle iniziative culturali e sociali.

Dopo il successo del brano dedicato a Papa Francesco, da Galciana prende vita una nuova canzone dal titolo “A Papa Leone XIV”, scritta da Salvatore Sessa, con musiche di Franco Poggiali e interpretata dalla voce di Rebecca Cinquina. Un’opera intensa, capace di trasmettere messaggi di amore, pace e speranza, in linea con le parole pronunciate dal Santo Padre sin dal suo primo affaccio da Piazza San Pietro.

La realizzazione del progetto – registrato negli studi ArteStudio53 e accompagnato da un videoclip – è stata resa possibile anche grazie al contributo e al patrocinio di EgoGreen, che ha sostenuto concretamente l’iniziativa, confermando ancora una volta la propria attenzione verso il territorio e le espressioni culturali che rafforzano il senso di comunità.

Il supporto di EgoGreen, realtà imprenditoriale della famiglia Giavarini, rappresenta un esempio tangibile di come l’impegno aziendale possa andare oltre il settore energetico, contribuendo alla diffusione di valori universali attraverso la cultura e la musica.

La canzone, già disponibile online, si propone di raccogliere lo stesso entusiasmo della precedente esperienza e, come auspicato dall’autore, di poter essere consegnata direttamente nelle mani del Santo Padre.

Un progetto che unisce arte, fede e impegno sociale, e che testimonia come la collaborazione tra cittadini e imprese possa generare messaggi positivi capaci di raggiungere un pubblico sempre più ampio