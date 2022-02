Pubblicità

Colpo da 69 mila euro a Bagheria, e in Calabria è caccia aperta a due vincitori misteriosi.

Tra i giochi più apprezzati dagli italiani, che ancora amano recarsi in ricevitoria a tentare la sorte c’è senza dubbio il Superenalotto. E le vincite di tanto in tanto fanno notizia anche in Sicilia. A Bagheria infatti è stato vinto un 5 che ha fatto festeggiare la cittadina del palermitano con una vincita di quasi 69 mila euro.

Il punto vendita dove è stata effettuata la giocata è Il Sisal Tabacchi Gagliano, ma come accade spesso in questi casi, l’identità del fortunato vincitore è tuttora misteriosa. La persona ha giocato a fine dicembre scorso i numeri 30, 49, 61, 62, 79, 87, 63, con il SuperStar 48 e portandosi a casa precisamente 68.971, 17 €.

Per chi volesse tentare la fortuna ricordiamo che il Superenalotto puoi essere giocato anche online sul Sisal Casinò legale. Parliamo del casinò di Sisal ufficiale ma anche di altri siti che hanno la concessione per proporre online i giochi a estrazione, come Superenalotto, Lotto e gratta e Vinci.

Il mistero dei vincenti calabresi

In tema di vincite corpose anche Licata è stata baciata dalla fortuna, lo scorso settembre, con un premio di 40 mila euro ottenuta con il 4 al SuperStar. Ma accanto a chi vince e riscuote la vincita, godendosela o decidendo di investirla, c’è anche chi dimentica di farlo, o più probabilmente dimentica di controllare i biglietti vincenti. È il caso dei premi non incassati, che si accumulano e che dopo la scadenza, un periodo di tre mesi, fanno ritorno nelle casse dello Stato.

È il caso di due ignari vincitori calabresi, che hanno giocato le loro schedine a fine novembre 2021 e che non hanno ancora riscosso i premi. È stato lo stesso sito Sisal a diramare l’informazione alla ricerca dei due vincitori, avvisando che il termine ultimo per la riscossione è di 90 giorni. Questi scadranno il 23 e il 25 febbraio, per due biglietti venduti rispettivamente a Lamezia Terme, presso il punto vendita in piazza Lamezia, e a Cosenza presso il Tabacchi di via Fausto e Luigi Gullo. I biglietti vincenti hanno entrambi un valore che si aggira attorno ai 50 mila euro e sarebbe un vero peccato non ritirarli.

Oltre alla disattenzione, potrebbe anche darsi che i vincitori stiano attuando un comportamento prudente, per non dare nell’occhio. Insomma per riscuotere la vincita quando le attenzioni della gente del luogo siano scemate.

Vincite non riscosse: una storia, milionaria, che si ripete

Dal 2017 al 2021 dei 32 miliardi assegnati in vincite da Lotto, Superenalotto e dagli altri giochi a estrazione, compresi i gratta e vinci, la percentuale di quelle non riscosse è stata del 1,56%. Il numero sembra basso, ma si pensi che solo nel 2019, l’anno peggiore in questo senso, non sono stati riscossi ben 213 milioni di euro.

In tutto i premi non riscossi negli ultimi 4 anno ammontano a 502 milioni di euro. Denaro perso? Non proprio. Infatti se per i malcapitati si tratta di una svista che potrebbe cambiare il corso della vita, le vincite dimenticate non sono soldi gettati al vento. Infatti dopo la scadenza ritornano all’Erario e quindi ridiventano risorse per le casse dello Stato.

