La fortuna torna puntuale alla tabaccheria di Luciano Montana in via Gela 207. Nell’estrazione del 2 Settembre del SuperEnalotto sono stati vinti infatti 26.905,40 euro. Il vincitore per un solo numero non è riuscito ad incassare ben 700mila euro.

Per la tabaccheria di Luciano Montana si tratta della quarta grossa vincita e grazie a questa nuova estrazione si conferma la prima ricevitoria in Provincia di Agrigento per mole di soldi vinti.

In basso il biglietto vincente.