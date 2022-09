Pubblicità

“Il sistema dell’agevolazione al 110% non ha del tutto funzionato a dovere e le correzioni introdotte nei mesi scorsi non sono riuscite purtroppo a sbloccare i crediti edilizi. Serve agire adesso per sbloccare i crediti, evitare il fallimento di tante di aziende oneste e aiutare moltissime famiglie. La Lega sta lavorando con responsabilità alla revisione dei parametri della responsabilità solidale, che rappresenta il vero ostacolo alla circolazione dei crediti. E nel farlo proponiamo buonsenso e responsabilità, senza condoni per chi ha truffato lo Stato, ma sanzionando solo coloro che hanno agito con dolo o colpa grave o senza la dovuta diligenza. Dobbiamo fare presto ed evitare il fallimento di tante aziende oneste del comparto dell’edilizia, che non hanno più liquidità per continuare i lavori, nonché aiutare le famiglie che hanno utilizzato una misura prevista dallo Stato, investendo i propri risparmi, e non possono terminare i lavori delle loro case”.

Così in una nota Annalisa Tardino, eurodeputata siciliana della Lega Salvini Premier, candidata alla Camera dei Deputati