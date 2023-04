Pubblicità

Si terrà domani martedì 11 aprile, il primo appuntamento dell’iniziativa “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina”, in programma da aprile a luglio per commemorare tre anniversari che ricordano il passaggio dei successori di Pietro ad Agrigento. L’incontro di domani ricorderà i 100 anni dalla visita di mons. Angelo G. Roncalli ad Agrigento a 60 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Pacem in terris. Alle 18 nell’aula magna del Consorzio universitario di Agrigento, si terrà una conversazione con Marco Roncalli, moderata da Salvatore Pezzino, su “Pacem in terris: il percorso di Angelo G. Roncalli / Giovanni XXIII sull’idea di guerra e pace sino all’Enciclica testamento. Il viaggio in Sicilia del 1923”.