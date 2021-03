I Carabinieri della sezione Radiomobile unitamente a personale dei Vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Argentina, nella serata di ieri hanno soccorso un uomo che in stato confusionale era sul tetto di un’abitazione sita in via Signora 11. L’uomo dopo essere stato fatto scendere è stato accompagnato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove ha ricevuto le cure del caso.