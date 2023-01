Pubblicità

L’Epifania a Licata ha portato allegria e gioia, sopratutto per i bambini. Dal 4 al 7 gennaio, piano Mangiacasale si è trasformato grazie all’Associazione Licata 92027, in attesa della Befana, in un luogo dove allegria, buon cibo, e attrazioni per i bambini, l’hanno fatta da padrone.

Di tutto rispetto i numeri di una manifestazione che era una scommessa, sia per le date scelte dagli organizzatori che per il luogo, mai prima d’ora sede di manifestazioni pubbliche. Nelle quattro serate, circa tremila persone hanno affollato la manifestazione, aperta nelle ore pomeridiane e serali ed, eccezionalmente, anche venerdì mattina. L’arrivo della Befana in Harley Davidson ha rappresentato il clou dell’evento che ha visto circa 500 bambini divertirsi con gonfiabili e giostrine, queste ultime, messe gratuitamente a disposizione degli organizzatori grazie alla disponibilità dell’imprenditore Baldo Cosentino. Una befana generosa, che ha distribuito oltre cento giochini ai bambini e 10 kg di caramelle.

L’evento ha avuto anche un enorme eco nei social dove le interazioni sono state oltre diecimila.

E dire che l’evento, originariamente previsto per il periodo natalizio aveva rischiato di saltare per motivi burocratici. Per scongiurare il pericolo di un natale licatese ancora più triste e dimesso di quello che la città ha vissuto, gli organizzatori si sono prodigati per spostare l’evento al periodo dell’Epifania, per potere assolvere appieno agli adempimenti burocratici previsti per legge. Un particolare ringraziamento all’Avvocato Salvatore Graci e all’Avvocato Stefania Xerra, che hanno coadiuvato l’organizzazione, aiutandola a risolvere i problemi logistici e burocratici presentatisi.

In assenza di contributi da parte del comune, che ha concesso solo il suolo pubblico e i gazebo, sono stati gli sponsor ad avere permesso la riuscita dell’evento, che gli organizzatori adesso, vogliono ripetere per il periodo di carnevale. L’evento ha ricevuto il patrocinio oneroso del consorzio Costa del Mito. Un ringraziamento particolare alla ditta Bennici Illuminazione che ha reso splendida la cornice di Mangiacasale per l’occasione illuminando ed abbellendola a titolo completamente gratuito. Ringraziamenti dovuti anche ai due main sponsor della manifestazione, la Famiglia Di Mino con Diomare Assicurazioni e Diomare Autosalone, lo Studio di Radiologia Tirri della Dott.ssa Angela Tirri che hanno creduto in noi senza esistazione, è anche e soprattutto grazie a loro che tutto ciò è stato reso possibile. In ultimo ma non per questo meno importanti, tutti gli altri sponsor che ci hanno sostenuto:

Innovativo Telecomunicazioni di Mariano Cipriano, Gioelleria e Laboratorio orafo La Cagnina, Mimì Hotel Teloassicuro Assicurazioni di Anthony Carlino, Telocidevo.it – Il tuo shopping online di Anthony Carlino, Bricoline srl, Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare di Ivan Milite, Caffuccino Coffee & People, Cantine Vini Associati CVA Canicattì.