Pubblicità

Importante accordo quello siglato presso la sede di corso Umberto 100 tra lo studio medico Tirri e Avania per conto della Guerbet.

Lo studio medico Tirri è stato scelto come centro per uno studio scientifico, su “Sicurezza e prestazioni della soluzione Optivintage Multi-Use utilizzata per l’iniezione del mezzo di contrasto in TC”.

Il centro Tirri farà parte di una ristretta cerchia di 3 centri a livello nazionale che parteciperanno a questo studio scientifico.

Il risultato di tale studio verrà poi pubblicato su varie riviste scientifiche internazionali.

Questo prestigioso riconoscimento segue quello avvenuto, appena un anno fa, da parte dell’Assessorato alla salute della Regione Sicilia che individuó lo studio Tirri quale centro spoke di screening mammografico.