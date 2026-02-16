ADV

Lo Studio Tirri amplia la propria dotazione tecnologica con Canon Aquilion Lightning SP, una TAC 160 strati Ultra Elicoidale assistita dall’Intelligenza Artificiale e progettata per offrire massime capacità cliniche.

“Un investimento importante che ci permette di garantire: elevata precisione diagnostica, tecnologia avanzata a 160 strati, supporto intelligente e avanzato grazie all’Intelligenza Artificiale, standard sempre più elevati nella qualità delle prestazioni – ci fanno sapere dallo studio dí radiodiagnostica per immagini – Innovare per noi significa migliorare continuamente il servizio dedicato ai nostri pazienti, garantendo precisione, affidabilità e cura. La vostra salute merita il meglio. E noi continuiamo a investire per voi”.