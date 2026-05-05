Con decreto dell’Assessorato regionale alla Salute, è stato reso noto l’Aggiornamento dell’elenco dei centri spoke di diagnostica mammografica di primo livello facenti parte della Rete dei Centri di Senologia della Regione Siciliana. Lo Studio Medico Associato Diagnostica per Immagini Tirri di Licata per il quinto anno consecutivo si conferma al top sulla senologia in Sicilia.
Per effetto di questo decreto assessoriale, i centri inseriti nell’elenco regionale “potranno collegarsi funzionalmente alle Breast Unit della Regione Siciliana al fine di garantire, nell’ambito del proprio budget, prestazioni di diagnostica mammografica di primo livello altamente qualificate per la tutela della salute della donna”.
Breast unit, lo Studio Tirri si conferma al top della Senologia in Sicilia
Con decreto dell’Assessorato regionale alla Salute, è stato reso noto l’Aggiornamento dell’elenco dei centri spoke di diagnostica mammografica di primo livello facenti parte della Rete dei Centri di Senologia della Regione Siciliana. Lo Studio Medico Associato Diagnostica per Immagini Tirri di Licata per il quinto anno consecutivo si conferma al top sulla senologia in Sicilia.