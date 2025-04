Lo Studio Medico Associato Diagnostica per Immagini Tirri di Licata si conferma su livelli altissimi.

Nell’Aggiornamento dell’elenco dei centri spoke di diagnostica mammografica di primo livello facenti parte della Rete dei Centri di Senologia della Regione Siciliana disposto dall’assessorato alla Salute, tra i centri che hanno dimostrato il possesso dei requisiti previsti per essere identificati centri spoke di diagnostica mammografica di primo livello, c’è proprio lo Studio Tirri di corso Umberto 100.

In totale si tratta di 16 centri in tutta la Sicilia (solo 2 in provincia di Agrigento) specializzati nel garantire prestazioni di diagnostica mammografica di primo livello altamente qualificate per la tutela della salute della donna.