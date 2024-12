Bellissima mattinata trascorsa nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giacomo d’altopasso di Licata, in compagnia dello stimatissimo cantante Lello Analfino, che ha allietato i bambini ricoverati con le sue splendide canzoni.

Inoltre, sono stati distribuiti dei piccoli doni dalle mascotte “Topolino e Minnie” dell’Isola che non c’è – Licata e dei giochi per il reparto da parte dello Studio Elmer-Licata augurando a tutti loro buone feste.