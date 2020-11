Grande riconoscimento per il dottor Salvatore Santamaria, licatese ex studente del Liceo Linares oggi di base all’Imperial College di Londra, che studierà cosa si cela dietro gli aneurismi toracici.

“Sono veramente felice di avere ottenuto dalla BHF la Intermediate Basic Science Research Fellowship per studiare i meccanismi molecolari che si celano dietro gli aneurismi toracici – scrive in un post il dottor Santamria – Si tratta di un progetto multidisciplinare che, in particolare, esaminerà il proteoglicanoma di pazienti affetti da aneurismi e dissezioni dell’aorta. Fin da quando ero uno studente, sono stato affascinato dalle interazioni molecolari e dal modo in cui queste possono servire per migliorare diagnosi e cure dei pazienti. Finalmente – conclude – posso perseguire i miei interessi con un gruppo tutto mio. Grazie alla British Heart Foundation per questa grande opportunità in un momento così difficile. Presto verrà aperta una posizione per Research Assistant.