Pubblicità

Mancata attivazione dell’assistenza all’igiene personale per gli studenti con disabilità gravi e gravissime, il sindacato Generale di Base scrive al Prefetto. Ecco il documento

In relazione all’oggetto della presente nota, risulta alla scrivente che non è stato riattivato il servizio di assistenza igiene personale nelle scuole di competenza comunale.

Anche per quanto attiene le scuole statali in cui il servizio è affidato al Libero Consorzio, risultano casi in cui il diritto dello studente, riconosciuto e previsto nel Pei, non trova ancora attuazione.

Una situazione complessiva ormai critica i per ragazzi, famiglie e lavoratori, con diritti fondamentali all’inclusione, all’assistenza, allo studio, alla socialità e, non certo ultimo, al lavoro, che devono trovare riattivazione con urgenza e senza ulteriore dilazione del caso.

Certi di riscontro, chiediamo incontro urgente con la SV ai fini della riattivazione di servizio e lavoro, con riserva di promuovere ogni azione a tutela dei diritti e delle condizioni.

Aldo Mucci – SGB Scuola