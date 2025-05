Un giovane talento dell’IIS “Re Capriata” rappresenterà la Sicilia alle Olimpiadi di Economia e Finanza.

L’intera comunità scolastica dell’IIS “Filippo Re Capriata” di Licata esprime grande orgoglio per il brillante traguardo raggiunto dal proprio studente Alessandro Licata, alunno del primo anno dell’indirizzo economico, che è stato selezionato per rappresentare la Sicilia nella categoria Junior alla Finale Nazionale delle Olimpiadi di Economia e Finanza, in programma a Torino il 9 maggio 2025.

La dirigente scolastica prof.ssa Amelia Porrello ha espresso viva soddisfazione per il risultato ottenuto: «Siamo profondamente orgogliosi di Alessandro e di questo importante riconoscimento, che premia il suo impegno e le sue capacità, ma anche il lavoro attento e appassionato dei docenti della nostra scuola».

Alessandro sarà accompagnato a Torino dalla prof.ssa Beatrice Grillo, docente di Economia, che lo ha seguito con dedizione lungo il percorso di preparazione, supportandolo in ogni fase della competizione.

Un’esperienza formativa di alto valore, che porta lustro non solo all’istituto, ma all’intera città di Licata. Con entusiasmo e partecipazione, la scuola si unisce in un grande augurio: in bocca al lupo, Alessandro!