Licata su Striscia La Notizia. Nella puntata di giovedì 19 dicembre della celebre trasmissione in onda in prima serata su Canale 5, il presentatore Ezio Greggio in una simpatica gag ha ironizzato sul recente ritrovamento avvenuto nell’area di Monte Sant’Angelo dove è in corso la campagna di scavi inserita nel Finziade Project. Nel frame si vede l’archeologa Veronica Russotti tenere in mano l’anfora all’interno della quale sono stati ritrovati resti alimentari.