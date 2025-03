Come verranno spesi i fondi incassati dal pagamento della sosta sulle strisce blu posizionate in varie parti della città? E’ una domanda che continuano a porsi molti licatesi. La risposta arriva direttamente dal Comune attraverso una delibera di Giunta dove viene spiegata la destinazione dei proventi. Il 70% del gettito presunto verrà destinato all’acquisto di impianti, segnaletica e macchinari, alla manutenzione straordinaria delle strade urbane e all’acquisto di software. Il restante 30% verrà invece destinato all’acquisto di beni vari e al servizio di potenziamento della vigilanza urbana, territoriale e delle aree limitrofe. Come noto ormai da settimane, i tagliandi possono essere acquistati negli esercizi commerciali convenzionati o si può pagare tramite App Esaypark.