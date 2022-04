Pubblicità

Il Comune di Licata ha avviato un’indagine di mercato al fine dell’individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura di affidamento, tramite trattativa diretta, del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia di autovetture per un periodo di 36 mesi, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica MEPA – Consip.

Lo rende noto l’Assessore con delega alla Polizia Municipale, Gianni Morello

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione di parcheggi per la durata di 36 mesi, per un totale di 199 posti auto.

Il servizio prevede:

– la fornitura e posa in opera di almeno n. 15 parcometri omologati che devono consentire all’utente di pagare con monete di diverso taglio, bancomat, carte di credito e a mezzo di Smartphone tramite apposita APP, sulla base delle fasce orarie e delle tariffe stabilite;

– l’attivazione e la gestione della modalità di pagamento elettronico (abbonamenti compresi)

attraverso almeno una delle applicazioni più diffuse per smartphone (MyCicero, Easypark, ecc.);

– La gestione, manutenzione e svolgimento del servizio di controllo dei parcheggi in numero non inferiore a quattro unità per la copertura delle fasce orarie in cui saranno attivi i parcheggi a pagamento; a tale personale saranno conferite le funzioni di “Ausiliario del traffico” che sarà abilitato a sanzionare i veicoli: i verbali saranno gestiti dal Comando di Polizia Municipale e gli introiti delle sanzioni amministrative, incamerate nelle casse comunali;

– L’installazione e la relativa manutenzione della necessaria segnaletica verticale ed orizzontale nelle zone interessate.

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono inviare entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo [email protected] , la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello predisposto, reperibile all’Albo Pretorio dell’Ente: www.comune.licata.ag.it