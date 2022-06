Pubblicità

La Polizia Municipale ha individuato e quantificato le zone da destinare ad area di sosta a pagamento mediante le strisce blu. Il totale degli stalli è di 199: in corso Roma, nel tratto compreso tra il civico 116 e la via Patti, in corso Umberto nel tratto compreso tra il civico 13 e Piazza Linares, in corso Rettifilo Garibaldi nel tratto compreso tra via Toti e via Gela e in corso Serrovira, nel tratto compreso tra Piazza Linares e via Buccari. La regolamentazione della sosta a pagamento sarà in vigore nelle seguenti fasce orarie: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il costo previsto è di un euro per sessanta minuti e di cinquanta centesimi per mezzora.