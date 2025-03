Due talenti licatesi a breve in tour.

Cristian Strincone, bassista, e Niccolò La Cognata, tastierista, sono due giovani musicisti licatesi che, dopo anni di sacrifici e dedizione, stanno vivendo una grande opportunità nel loro percorso musicale. Entrambi studenti del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ), iscritti al triennio pop/rock, sono stati scelti per far parte dell’orchestra del tour nazionale del pianista Joseph Lu, vincitore di svariati premi internazionali in America, con la direzione musicale affidata al maestro Vince Tempera, noto per la sua direzione dell’orchestra al Festival di Sanremo, le collaborazioni con artisti come Dalla, Battisti, Mina e la composizione di colonne sonore per film e TV.

La loro preparazione si arricchisce grazie a numerosi concerti e al percorso accademico che stanno affrontando in Conservatorio, dove Cristian studia con il maestro Lucio Enrico Fasino, bassista che collabora con artisti come Tananai, Emma, Biagio Antonacci e Jovanotti, mentre Niccolò è seguito dal maestro Jacopo Carlini, pianista di Ultimo, Biagio Antonacci, Robbie Williams, e vari festival di Sanremo.

Questa solida preparazione li sta portando a crescere non solo sul piano teorico, ma soprattutto pratico, studiando con grandi professionisti del settore.

Il tour, che prenderà il via il 28 Marzo al Teatro Garibaldi di Modica, segna un passo importante nella carriera dei due giovani musicisti. Successivamente, il tour proseguirà con altre tappe nel nord Italia, offrendo a Cristian e Niccolò l’opportunità di confrontarsi e di farsi notare con un pubblico più ampio.