Il dottore Sergio Licata lo scorso 25 Agosto ha partecipato alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Da Torre Faro a Cannitello, sono stati diversi i nuotatori che hanno preso parte alla traversata non competitiva. Il dottore Licata (unico licatese partecipante) ha impiegato un’ora e sette minuti per attraversare a bracciate i 3,9 chilometri di Stetto. “È stata un’esperienza molto bella – le sue parole – si è trattato di una traversata non competitiva di cui ho apprezzato l’organizzazione. È un modo molto bello per testare sia fisicamente che mentalmente le attitudini dei partecipanti”.