Sull’episodio della sosta in via Barrile denunciato attraverso il nostro portale da una licatese diversamente abile, è intervenuto il Sindaco Angelo Balsamo.

“I Vigili urbani hanno operato correttamente multando sia i veicoli parcheggiati sugli stalli riservati ai diversamente abili che la signora in sosta vietata sul marciapiede. E’ sotto gli occhi di tutti che abbiamo avviato da mesi un percorso che ha permesso di ottenere lo street control e carri attrezzi pronti a rimuovere forzatamente veicoli parcheggiati in sosta vietata. Ecco perchè – conclude il Sindaco – invito la cittadinanza a chiamare il comando della Polizia Municipale quando si riscontra un comportamento irregolare e in violazione del Codice della Strada come quello di via Barrile”.